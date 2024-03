Colégio Estadual Senador Sá Tinoco, em Itaperuna, é uma das unidades que seguem fechadas - Reprodução / Google Street View

Publicado 25/03/2024 12:07

Rio - Onze escolas da rede estadual seguem com as aulas suspensas, nesta segunda-feira (25), devido às fortes chuvas que atingiram o estado do Rio, deixando oito mortos e quase 600 desabrigados

Segundo comunicado divulgado pela Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), na noite deste domingo (24), a medida foi tomada para garantir a segurança de alunos e servidores nas regiões mais afetadas.

Ao todo, escolas de quatro municípios seguem fechadas, sendo elas em Bom Jesus do Itabapoana e Itaperuna, no Noroeste Fluminense; em Campos dos Goytacazes, no Norte do estado, e Nova Friburgo, na Região Serrana. Nas demais unidades da rede, a Seeduc segue as orientações oficiais de cada município.

"Estamos oferecendo todo o suporte necessário à nossa comunidade escolar e às pessoas que sofreram com os grandes impactos causados por esse temporal que atingiu o estado", reforçou a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto.

Desde sábado (23), o comitê de chuvas do Governo está realizando ações para acolher as famílias atingidas pelos temporais, como abertura de escolas para servir de pontos de apoio para a população, distribuição de refeições e doações de roupas e de alimentos não perecíveis.

Seis municípios seguem com suas escolas mobilizadas: Petrópolis e Cachoeiras de Macacu, na Região Serrana; Duque de Caxias, na Baixada Fluminense; além de Bom Jesus do Itabapoana e Itaperuna, no Noroeste do estado. Até o momento, 1.232 unidades escolares seguem de prontidão para serem usadas como pontos de apoio.

Confira as escolas que seguem fechadas nesta segunda-feira

Bom Jesus do Itabapoana: C.E. Marcílio Dias; C.E. Luiz Tito; C.E. Alcinda Lopes Pereira Pinto; C.E. Maria da Conceição Pereira Pinto; C.E. Padre Mello; C.E. Governador Roberto Silveira; I.E. Eber Teixeira de Figueiredo e C.E. Euclides Feliciano Tardin

Itaperuna: C.E. Senador Sá Tinoco

Campos dos Goytacazes: C.E. Estefânia Pereira Pinto

Nova Friburgo: C.E. Agrícola Rei Alberto I