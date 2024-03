Carro onde a vítima estava foi atingido ao atravessar cruzamento em Realengo - Reprodução

Carro onde a vítima estava foi atingido ao atravessar cruzamento em RealengoReprodução

Publicado 25/03/2024 14:21 | Atualizado 25/03/2024 14:46

Rio - Uma jovem, de 22 anos, está internada em estado grave no Hospital Municipal Albert Schweitzer, após o carro de aplicativo onde ela estava ter sofrido um acidente, em Realengo, Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu na madrugada de sábado (23) e a vítima, identificada como Mariana de Souza Leite, segue internada nesta segunda-feira (25).

Ela e uma amiga, menor de idade, voltavam para casa no banco traseiro do veículo quando o acidente aconteceu. Segundo relatos de testemunhas, o carro foi atingido por outro veículo que furou o sinal vermelho no cruzamento entre a Rua Campos de Melo e a Estrada General Canrobert Pereira da Costa, próximo ao Supermercado Dom Atacadista.

A jovem foi socorrida para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, com diversos ferimentos, entre eles uma fratura exposta na perna e traumatismo craniano. Ela segue internada em estado grave, nesta segunda-feira (25).

A amiga da vítima e o motorista do carro de aplicativo tiveram ferimentos leves e foram liberados.



O motorista do outro veículo, apontado como responsável pelo acidente, seria um policial militar. Informações preliminares indicam que ele fugiu do local sem prestar socorro. Mais tarde, ele teria ido até a delegacia da região para prestar esclarecimentos e foi liberado.

Nas redes sociais, amigos de Mariana, que é conhecida pelo apelido de Mari, pedem orações pela recuperação da jovem: "Peço a todos que orem por ela", diz postagem.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 33ª DP (Realengo). Agentes da distrital fizeram perícia no local e ouviram os envolvidos. A investigação seguem para esclarecer as circunstâncias do acidente.