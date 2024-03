Ambulantes na Rua Uruguaiana, no Centro do Rio, no dia em que proibição passaria a valer - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 25/03/2024 15:06

Rio - A Prefeitura do Rio adiou o início da proibição de ambulantes não autorizados na Rua Uruguaiana, no Centro da cidade. Com isso, o local teve uma movimentação intensa, nesta segunda-feira (25).



A equipe de reportagem de O DIA foi à Uruguaiana e constatou a grande quantidade de ambulantes com suas barracas no local, sem qualquer sinal de fiscalização. Ao ser questionada, a Prefeitura do Rio disse, por meio da Secretaria de Ordem Pública (Seop), que a data foi alterada, mas sem informar a nova.



No local, ambulantes comercializavam tranquilamente mochilas, bonés, roupas, itens de higiene e outros diversos objetos em barracas instaladas na rua ou em lonas estendidas na calçada.