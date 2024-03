Silmara Mello da Silva cursava o 7º período da faculdade e não tinha registro junto ao Conselho Regional de Biomedicina - Reprodução/Redes Sociais

Silmara Mello da Silva cursava o 7º período da faculdade e não tinha registro junto ao Conselho Regional de Biomedicina Reprodução/Redes Sociais

Publicado 28/03/2024 08:15 | Atualizado 28/03/2024 08:45

Rio - Uma estudante de Biomedicina foi presa em flagrante, nesta quarta-feira (27), por exercício ilegal da profissão, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Silmara Mello da Silva realizava procedimentos estéticos em clientes de uma clínica, no bairro do Alcântara, sem autorização. A universitária foi denunciada pelo Conselho Regional de Biomedicina.

De acordo com a Polícia Civil, após a denúncia, a 74ª DP (Alcântara) prendeu a estudante no Instituto Renovar, onde fazia os procedimentos, mesmo sem ter qualificação técnica necessária. Ela cursava o 7º período da faculdade de Biomedicina e não tinha registro junto ao Conselho, por isso não pode ser considerada habilitada para a profissão.

Segundo as investigações da distrital, Silmara aplicava produtos injetáveis e invasivos nas clientes, como vitaminas, anestésicos e enzimas, em desacordo com as normas regulamentares. No momento da prisão, os policiais civis encontraram medicamentos fora da validade, como anestésicos e produtos injetáveis, na clínica.

A universitária se apresentava como biomédica e utilizava as redes sociais para divulgar seus serviços ilegais. De acordo com delegado Márcio Esteves, os clientes acreditavam que Silmara tinha formação em Biomedicina e era qualificada tecnicamente para realizar os procedimentos estéticos. Ela será encaminhada para Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da Justiça.

A reportagem do DIA tenta contato com a defesa da estudante e o Instituto Renovar.