Homem de 21 anos foi preso em flagrante - Divulgação / Guarda Municipal

Homem de 21 anos foi preso em flagrante Divulgação / Guarda Municipal

Publicado 29/03/2024 10:37

Rio - Um homem foi preso em flagrante, pela Guarda Municipal, tentando se esconder deitado no chão de um ônibus, após furtar um celular, nesta quinta-feira (28). O crime contra um pedestre aconteceu na Avenida Francisco Bicalho, altura da Rodoviária Novo Rio.

Segundo a corporação, agentes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) foram procurados pela própria vítima, que deu as características do suspeito. Após as buscas, o homem de 21 anos, que não teve a identidade revelada, foi encontrado deitado no chão do coletivo.

Ainda segundo a Guarda, o suspeito foi revistado, mas estava sem o celular, que foi escondido debaixo de um banco do ônibus. Ele, no entanto, foi reconhecido pela vítima e levado para a 17ª DP (São Cristóvão), onde ficou preso e vai responder por crime de furto.

O aparelho foi devolvido ao dono na delegacia.