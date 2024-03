Drogas apreendidas durante ação na Rodoviária - Reprodução

Publicado 29/03/2024 11:03

Rio - Um homem foi preso, nesta quinta-feira (28), na Rodoviária do Rio por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos cocaína, maconha e skank.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) e Batalhão de Ações com Cães (BAC) realizavam uma operação no local e encontraram as drogas durante uma revista na Plataforma Central.

O criminoso estava indo para a cidade de Leopoldina, em Minas Gerais. Ele foi preso em flagrante.

Em sua bagagem, os policiais encontraram 80 cápsulas de cocaína, 54 tabletes de maconha e um tablete de skank.

A ocorrência foi registrada na 4ª DP (Praça da República).