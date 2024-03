Depois de passar pela 25ª DP, a menina foi levada para a Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente - Reprodução / Google

Publicado 31/03/2024 09:13 | Atualizado 31/03/2024 09:16

Rio - Agentes da Subsecretaria de Inteligência (SSI) e da 2ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho apreenderam, na noite deste sábado (30), uma adolescente suspeita por diversos furtos na Zona Sul e em shoppings do Rio. A jovem de 17 anos foi encontrada no Cachambi, na Zona Norte, através de informações passadas pelo Disque Denúncia (DD).

Segundo a Polícia Militar, a suspeita, que morava na comunidade do Jacarezinho, também na Zona Norte, é integrante de um grupo, conhecido como "Trem das Lojas", responsável por furtos em shoppings da cidade. De acordo com o DD, todos os crimes eram exibidos nas redes sociais.



Contra a adolescente, haviam dois mandados de buscas e apreensão pelo crime de "fato análogo a furto qualificado". Por isso, após a apreensão, a menina foi levada para a 25ª DP (Engenho Novo) e, posteriormente, encaminhada à Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente (DPCA), onde ficará à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia ressalta a importância de denunciar a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima. Para realizar a notificação, o DD disponibiliza a Central de atendimento pelos números (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177. Além desses, há o WhatsApp Anonimizado (21 - 2253-1177) ou o aplicativo 'Disque Denúncia RJ'.

Arrastão no Norte Shopping

Na noite da última quarta-feira (27), vinte suspeitos foram detidos após um arrastão no Norte Shopping , no Cachambi. O grupo, que contava com adolescentes, roubou 14 barras e 3 caixas de chocolates de uma loja.Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para checar a ocorrência no estabelecimento. No local, os policiais encontraram o grupo e alguns deles estavam com os produtos roubados.