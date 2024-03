Emily Marques morreu após ser esfaqueada pelo ex-companheiro em Maricá - Reprodução / Redes Sociais

Emily Marques morreu após ser esfaqueada pelo ex-companheiro em MaricáReprodução / Redes Sociais

Publicado 31/03/2024 12:17 | Atualizado 31/03/2024 17:04

jovem foi morta a facadas pelo ex-companheiro Neri Augusto Júnior, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, na última sexta-feira (29). Um amigo de Emily que tentou ajudá-la contendo o criminoso também foi esfaqueado e morto. A jovem foi enterrada na tarde deste domingo (31), no Cemitério de Maricá. Segundo parentes, o relacionamento dos dois era marcado por idas e vindas. Durante uma discussão, o rapaz chegou a enforcar a companheira. Rio - Uma menina feliz, carinhosa e cheia de vida. Era assim que Emily Marques, de 24 anos, era considerada pelos familiares. ANeri Augusto Júnior, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, na última sexta-feira (29). Um amigo de Emily que tentou ajudá-la contendo o criminoso também foi esfaqueado e morto. A jovem foi enterrada na tarde deste domingo (31), no Cemitério de Maricá. Segundo parentes, o relacionamento dos dois era marcado por idas e vindas. Durante uma discussão, o rapaz chegou a enforcar a companheira.

De acordo com a prima da jovem, Elane Barcelos, de 30 anos, Emily e Neri começaram a se relacionar no ano passado, no entanto, a relação era conturbada. Durante uma briga, o rapaz chegou a enforcar a companheira. Após o episódio, a jovem colocou um ponto final no namoro, mas Neri não aceitava o fim. "A Emily se envolveu com ele no ano passado e ele foi demonstrando esse sentimento de posse. Ele chegou a enforcar ela e foi aí que ela terminou tudo, mas ela não quis demostrar medo e não acreditou que ele faria mal a ela, por isso nunca denunciou", relatou em entrevista ao DIA.



Emily estava em uma comemoração de família na região conhecida como Saco das Flores, quando Neri chegou por trás da vítima e a esfaqueou. Glayson Rosa da Silva também foi morto ao tentar ajudar a amiga. "Ela tinha acabado de chegar em casa, as tias e primos estavam sentados conversando quando ele do nada já chegou esfaqueando ela e o Glayson, que tentou ajudar. Nosso primo foi tentar ajudar e também quase foi esfaqueado, mas conseguiu correr", relatou.



Ambas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro do município, mas, segundo a prefeitura, eles chegaram já sem vida na unidade.

suspeito foi preso na tarde deste sábado (30). De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) receberam uma informação do paradeiro do homem e foram até o local. O criminoso foi preso na casa onde morava e levado para a 82ª DP (Maricá). . De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) receberam uma informação do paradeiro do homem e foram até o local. O criminoso foi preso na casa onde morava e levado para a 82ª DP (Maricá).

Emilly deixa dois filhos, de 4 e 6 anos. Segundo Elane, a prima era uma menina gentil e carinhosa com os familiares e amigos. "Ela era uma menina cheia de vida, por onde passava espalhava amor, carinho e felicidade. Ela era companheira e amiga demais, sempre deixava a marca dela por onde passava. Era filha única, filha de uma mãe amorosa que sempre a ajudou. E perdeu a filha dessa maneira", lamentou.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) iniciou a investigação sobre o caso assim que foi comunicada. O autor foi identificado e localizado, e a especializada representou pela prisão temporária dele por feminicídio, homicídio e tentativa de homicídio. As investigações continuam para esclarecer todos os fatos.