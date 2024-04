Material apreendido - Divulgação

Publicado 05/04/2024 06:39 | Atualizado 05/04/2024 07:38

Rio - A Polícia Militar apreendeu materiais utilizados pelo tráfico dentro de um veículo roubado na Rua do Sulista, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (5).

De acordo com a corporação, durante patrulhamento, agentes do 40ºBPM (Campo Grande) foram informados de tráfico de drogas na região. No local, os agentes localizaram um veículo roubado, mas não encontraram nenhum suspeito.

Na ação foram apreendidos quatro amplificadores de TV, 12 rádios transmissores, um simulacro de pistola, um cabo tipo coaxial, um bloqueador de sinal e uma taser. A ocorrência foi encaminhada para a 35ª DP (Campo Grande).