Caminhada acontece neste domingo (6), no Leblon - Reprodução / Redes Sociais

Caminhada acontece neste domingo (6), no LeblonReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/04/2024 11:57

Rio - A 11ª Caminhada pela Conscientização do Autismo, organizada pela ONG Grupo Mundo Azul, vai acontecer neste domingo (9), no Leblon, Zona Sul da cidade, como forma de promover a compreensão, aceitação e inclusão de todos os autistas na sociedade. Adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pais, profissionais e apoiadores da causa vão se reunir às 9h no posto 12.

Durante o evento, especialistas em TEA do Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente com Deficiência, da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ), vão oferecer orientações sobre a temática e conteúdos informativos.

"É importante lembrar que o autismo não é uma doença, mas uma característica do desenvolvimento humano. Cada pessoa no espectro do autismo é única, com habilidades e desafios individuais", declara Fernanda Lessa, presidente da FIA-RJ.

A caminhada está programada para começar às 10h e não é necessário se inscrever. Os participantes ainda vão ganhar garrafas e sacolas do evento, que serão distribuídas gratuitamente no domingo (7).

Mundo Azul

Criado em março de 2011, o Grupo Mundo Azul é formado por um grupo de pais de adolescentes com TEA e tem como principal objetivo a conscientização social sobre o Autismo. A ONG investe em ações para informar a população a respeito do transtorno.

A caminhada na orla do Leblon é uma das tradicionais atividades do grupo e em 2019 chegou a reunir cerca de 10.000 pessoas.