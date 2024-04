Moradores vivem rotina de violência e medo devido aos confrontos no Morro do Fubá - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 06/04/2024 14:29

Rio - Moradores do Morro do Fubá, entre os bairros de Campinho e Cascadura, na Zona Norte, voltaram a sofrer com um intenso tiroteio na tarde deste sábado (6). De acordo com a Polícia Militar, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionadas para checar um roubo de carga na comunidade.

No local, os policiais foram recebidos a tiros e houve confronto. Após estabilizarem a região, os agentes localizaram o caminhão e seu motorista, com parte da carga, que foram conduzidos à 29ª DP (Madureira) para esclarecimento e registro dos fatos. Até o momento não houve presos ou feridos.