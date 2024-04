Centro de Referência em Educação Inclusiva fica na Rua Barão de Mesquita, 539 - Alerrandre Barros / Divulgação Sesc RJ

Publicado 09/04/2024 12:29 | Atualizado 09/04/2024 12:43

Rio - Pessoas de 2 a 29 anos diagnosticadas com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem participar gratuitamente de atividades de inclusão social na Tijuca, Zona Norte do Rio. O Centro de Referência em Educação Inclusiva (Crei) Sesc Senac está oferecendo 100 vagas para atendimento, direcionadas a estudantes matriculados na rede pública de ensino e/ou de famílias com renda mensal bruta de até três salários-mínimos.

As candidaturas, divididas por faixa etária, devem ser registradas na sede do Crei, que fica na Rua Barão de Mesquita, 539 (1º andar do Sesc Tijuca), das 9h às 17h. As inscrições de crianças entre 2 e 6 anos são aceitas até sábado (13). Já o período para as de 7 a 10 anos vai de 16 a 19 de abril.



Em 23 de abril, o Crei inicia os registros de adolescentes de 11 a 14 anos, que vão até o dia 26, e, para aqueles de 15 a 18 anos, o período é de 30 de abril a 4 de maio. Jovens de até 25 anos podem se inscrever entre os dias 7 e 10, enquanto os da faixa de 26 a 29 de 14 a 17 de maio.



Para realizar a inscrição, o responsável ou candidato maior de idade deve se dirigir à unidade com a original e a cópia do RG, certidão de nascimento ou CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, documentos que comprovem a renda bruta familiar e a deficiência física ou intelectual do candidato, além da carteirinha do Sesc.



O resultado será divulgado no dia 29 de maio, nos sites das instituições, e as as atividades serão iniciadas em junho.



O Centro de Referência conta com salas de atendimentos transdisciplinares, área de baixo estímulo para concentração, consultórios psiquiátricos e neurológicos, além de um espaço que simula um apartamento, focado no desenvolvimento de habilidades cotidianas.