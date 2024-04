Agentes também apreenderam TV sem nota fiscal - Divulgação

Agentes também apreenderam TV sem nota fiscalDivulgação

Publicado 09/04/2024 16:08

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop), com apoio da Polícia Militar, apreendeu 40 quilos de cobre sem procedência e interditou um ferro-velho, nesta terça-feira (9), em Água Santa, na Zona Norte do Rio. Os agentes também constataram irregularidades nas ligações de água e de luz do local.

Os materiais encontrados estavam escondidos em um quarto fechado, além de uma televisão nova, na caixa, sem nota fiscal.

"Hoje nós conseguimos apreender mais 40 quilos de cobre sem procedência, cobre queimado inclusive. Então, nós interditamos esse ferro-velho e, em um balanço geral, já temos, desde 2022, aproximadamente 115 toneladas de materiais apreendidos e mais de 100 ferros-velhos interditados. Vamos continuar trabalhando pela ordem pública e auxiliando também na segurança", afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

O responsável pelo estabelecimento foi conduzido para a 26ª DP (Todos os Santos).