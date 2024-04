João Vinícius Ferreira Simões não escondia o seu amor pelo Flamengo - Foto: Redes sociais

João Vinícius Ferreira Simões não escondia o seu amor pelo Flamengo Foto: Redes sociais

Publicado 09/04/2024 16:07 | Atualizado 09/04/2024 16:09

Rio - A Polícia Civil informou, nesta terça-feira (9), que o inquérito da morte de João Vinicius Ferreira Simões, de 25 anos, está em fase final e deve ser encaminhado ao Ministério Público do Rio (MPRJ) em breve. De acordo com a instituição, os agentes da 32ª DP (Taquara) ouviram testemunhas e coletaram provas para apurar a responsabilidade pelo que ocorreu com o jovem, eletrocutado durante um festival de música no Riocentro, na Zona Oeste do Rio, há um mês.

Na segunda-feira (8), Roberta Isaac Ferreira, mãe de João, conversou com o DIA e pediu celeridade nas investigações , além de cobrar por punição aos responsáveis e maior fiscalização para que situações semelhantes não voltem a ocorrer.

"Faz um mês que meu filho morreu. É necessário mais fiscalização. Primeiro uma menina morreu eletrocutada no Terreirão do Samba. Cinco anos depois, o mesmo acontece com meu filho. Cadê a fiscalização do Poder Público? Como que essas empresas estão trabalhando ainda? Essas empresas precisam ser punidas para que nenhuma mãe mais passe pelo o que estou passando", pediu amãe.

O rapaz foi eletrocutado ao tentar se abrigar em um 'food truck' de uma tempestade que caía durante o festival "I Wanna Be Tour". De acordo com Roberta, diversas testemunhas já confirmaram que havia diversos fios espalhados pelo local e reclamaram da falta de organização.

Paralelamente às investigações da 32ª DP (Taquara), a mãe encaminhou à Ouvidoria do MPRJ supostas irregularidades encontradas por perícia particular. Além disso, o engenheiro responsável pela parte eletrônica do festival ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP), onde ele tem registro ativo.

Após a repercussão do caso, a empresa 30e, produtora do evento, disse que "uma forte chuva atingiu o Rio de Janeiro enquanto o evento I Wanna Be Tour era realizado no Riocentro e, lamentavelmente, ocorreu um incidente na área descoberta próxima a um food truck terceirizado".

Já a Riocentro informou que o jovem foi imediatamente socorrido pela equipe de socorro contratada pela organizadora do evento e responsável pela infraestrutura, que o encaminhou ao hospital. "A administração do centro de convenções está acompanhando o caso de perto junto à organização, para que a família receba toda assistência necessária", informou em nota.