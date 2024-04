Policiais militares durante operação na Nova Holanda, no Complexo da Maré - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Policiais militares durante operação na Nova Holanda, no Complexo da MaréReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 11/04/2024 07:01 | Atualizado 11/04/2024 10:35

Rio - A Polícia Militar realiza uma série de operações em comunidades do Rio na manhã desta quinta-feira (11). Dentre os alvos, a Nova Holanda e Parque União, no Complexo da Maré, Juramentinho e Flexal, todas na Zona Norte, e a Vila Aliança, Zona Oeste, registram intenso tiroteio.



Segundo a Plataforma Onde Tem Tiro (OTT), disparos são ouvidos na Nova Holanda e Parque União desde às 6h18. Nas redes sociais, internautas relataram os momentos de tensão nas comunidades. "Que o senhor Jesus proteja todos nós desses caras que vem com sangue nos olhos. Senhor, nos dê livramento", disse uma moradora.

De acordo com a PM, agentes do Comando de Operações Especiais (COE) atuam na região com o objetivo de reprimir a facção criminosa responsável pela maioria dos roubos de veículos e cargas e pelas principais disputas territoriais no estado do Rio.

Ainda nas redes sociais, moradores relatam duas pessoas baleadas na Maré. A corporação, no entanto, informa que não tem nenhum saldo operacional até momento.

Já na Vila Aliança, criminosos incendiaram barricadas durante uma ação da Polícia Militar. No local, agentes do 14ºBPM (Bangu) realizam uma operação na região e nas comunidades Coreia, Cavalo de Aço, Rebu, Sapo, Sossego, 48, Bicho Solto, Sanda e Santo André, todas na Zona Oeste. Até o momento, quatro fuzis foram apreendidos em Senador Camará, e três criminosos foram presos, um deles conhecido como 'Jacaré de Parede'. Um rádio comunicador e uma motocicleta roubada também foram apreendidas



No Engenho da Rainha, moradores relatam troca de tiros desde às 6h. Segundo a PM, agentes do 3ºBPM (Méier) atuam em comunidades vizinhas como Juramentinho e Flexal.

Ambas as operações também visam reprimir o roubo de veículos e evitar a movimentação de criminosos responsáveis pela disputa de territórios para expansão da área de atuação da facção criminosa.

Clínicas fechadas

No Complexo da Maré, a Clínica da Família (CF) Jeremias Moraes da Silva acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspendeu o funcionamento na manhã desta quinta-feira (11).



Já a CF Diniz Batista dos Santos mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.



Na Região da Vila Aliança, o Centro Municipal de Saúde Waldyr Franco mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.