Anestesista Fabrício Fontes, de 45 anos, foi baleado em uma tentativa de assalto na Avenida das Américas - Reprodução / Cremerj

Publicado 11/04/2024 08:44 | Atualizado 11/04/2024 12:12

Rio - Um médico foi baleado durante uma tentativa de assalto na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na noite desta quarta-feira (10). Identificado como Fabrício de Azambuja Fontes, o anestesista, de 45 anos, foi atingido na Avenida das Américas, uma das vias mais movimentadas do bairro.

Segundo a Polícia Militar, o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) constatou que o homem, após ser baleado, foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que Fabrício não deu entrada na unidade.

O DIA apurou que o médico foi atingido de raspão no Abdômen. Após ser atendido no Hospital Lourenço Jorge, como a PM comunicou, o homem foi levado para o Hospital Rio Barra. Então, na madrugada desta quinta-feira (11), Azambuja recebeu alta.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). De acordo com a Polícia Civil, "os agentes vão ouvir vítimas e testemunhas, além de buscar imagens de câmeras de segurança da região, para apurar a autoria do crime".

Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) disse que "tomou conhecimento do fato e lamenta a violência cometida contra o médico, a poucos metros do seu local de trabalho".

Procurado, o Corpo de Bombeiros afirmou que não foi acionado para socorrer Fabrício Fontes.

Médicos mortos em ataque a tiros

Na madrugada do dia 5 de outubro do ano passado, os médicos Diego Bomfim , 35, Marcos Corsato, 62, Perseu Almeida, 33, e Daniel Proença, 32, foram atacados a tiros , enquanto estavam em um quiosque na orla da Barra da Tijuca. Imagens de câmeras de segurança mostraram que suspeitos desceram de um carro e atiraram diversas vezes contra os ortopedistas. Um dos homens chegou a voltar para atirar mais em uma das vítimas, que tentava se refugiar atrás do quiosque.

Ainda pelas imagens, é possível ver que os médicos estavam sentados no estabelecimento, que fica em frente ao Hotel Windsor. No início da madrugada, por volta de 1h, um carro branco parou e ao menos 3 homens armados de preto atiraram contra eles.

A principal linha de investigação da Polícia Civil era de que um dos médicos pode ter sido confundido com um miliciano envolvido na disputa por territórios na Zona Oeste. A semelhança física entre o miliciano Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, de 26 anos, e o ortopedista Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, chamou a atenção dos investigadores.

Taillon está cumprindo pena em regime semiaberto desde março de 2023 e tem como residência fixa um apartamento na Avenida Lúcio Costa, a menos de 1 km do quiosque onde ocorreu o ataque. O filho traçou o mesmo caminho do pai e é acusado de ser líder de uma quadrilha que atua na região de Rio das Pedras, Muzema e adjacências.