A investigação apura fraudes em processos licitatórios na Prefeitura de JaperiDivulgação

Publicado 11/04/2024 09:26

Rio - O Ministério Público e a Polícia Civil realizam uma operação, nesta quinta-feira (11), contra fraudes na Prefeitura de Japeri, na Baixada Fluminense. Ao todo, estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em endereços no município e na Região Metropolitana, incluindo agentes públicos e privados, além de pessoas jurídicas.



A operação ‘Fictus’ é conduzida pelo procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, por envolver políticos com foro privilegiado por prerrogativa de função. Segundo apurado pelo DIA, a prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros (PT), é um dos alvos da ação. Inclusive, mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sua casa.



De acordo com a Assessoria de Atribuição Originária Criminal, os mandados buscam coletar provas para instruir Inquérito Policial instaurado pela Coordenadoria de Investigações de Agentes com Foro (CIAF), para apurar além dos crimes licitatórios, formação de organização criminosa com atuação na localidade. A investigação aponta para fraudes com indícios de uso de documentos falsos e combinação entre as pessoas jurídicas participantes.



A ação conta com apoio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ). Também participam oficiais de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ).

Os mandados foram expedidos pelo 3º Grupo de Câmaras Criminais. O nome da operação, Fictus, significa falso em latim.



Procurada, a prefeitura de Japeri ainda não se pronunciou sobre o assunto. O espaço está aberto para manifestações.