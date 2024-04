Ao receber a homenagem, Marcos Vinicius relembrou os danos causados pela inundação em sua própria casa - Thiago Lontra

Publicado 11/04/2024 17:17

Rio - A Alerj concedeu na noite desta quarta-feira (10) a Medalha Tiradentes, maior honraria concedida pela Casa, a Marcos Vinicius Vasconcelos, conhecido como o "Herói da Baixada". Ele resgatou uma mãe e duas bebês de um carro arrastado pelas fortes chuvas que atingiram o estado do Rio no mês de fevereiro, em Nova Iguaçu. A cerimônia aconteceu no Palácio Tiradentes e foi presidida pelo deputado Felipinho Ravis (SDD).



O parlamentar aproveitou para enaltecer também o motorista do ônibus que prestou apoio durante o incidente e destacou a bravura de Marcos. "Teve uma atitude muito nobre, importante e heroica. Na Baixada, sofremos com as enchentes e há diversos heróis anônimos que ajudam as pessoas", disse.



Ao receber a homenagem, Marcos Vinicius relembrou os danos causados pela inundação em sua própria casa e nas casas de seus parentes. "Na hora, a ficha não tinha caído. Eu fiquei só vendo a criança chorar e a mãe me agradecer. Eu não imaginava o que podia acontecer. Depois que cheguei à minha casa que vi que estava tudo alagado e pensei que poderia ter acontecido coisa pior comigo e com as crianças. Mas graças a Deus tudo deu certo'", relatou.



Ele também expressou sua gratidão diante do título de "Herói da Baixada”. "Só agradeço por esse acontecimento. Graças a Deus está tudo dando certo e minha vida vem melhorando. Tenho planos de estudar para ser Bombeiro”, disse o homenageado.



A deputada Elika Takimoto (PT) aproveitou o momento para destacar a importância da atenção para as mudanças climáticas e disse que, durante uma viagem ao Japão, o prefeito de Hamamatsu exibiu a imagem do resgate durante uma reunião. "O Japão é um local de muitas variações climáticas, a população está preparada para esses acontecimentos, o que não é o nosso caso. A imagem circulou não só o Brasil, mas no mundo. É um exemplo de coragem e heroísmo", disse a parlamentar.



Felipinho Ravis também anunciou a criação de uma Frente Parlamentar para tratar sobre a implementação de políticas públicas eficazes para resolver os problemas enfrentados pela Baixada Fluminense, especialmente durante o verão. O deputado exigiu melhorias em Nova Iguaçu por parte dos Secretários de Meio Ambiente e Infraestrutura.