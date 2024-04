Foram criadas novas alternativas viárias para os motoristas que utilizam as ruas do Centro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 15/04/2024 08:18 | Atualizado 15/04/2024 11:18

Rio - A Prefeitura do Rio iniciou, nesta segunda-feira (15), as alterações viárias na região central para possibilitar uma nova alternativa na conexão entre a Avenida Rio Branco e a Avenida Presidente Vargas.



De acordo com a Prefeitura, foi criado um binário de circulação - que consiste em transformar vias paralelas e próximas, de mão dupla, em vias de sentido único - utilizando a Avenida Rio Branco, Rua da Assembleia, Rua Uruguaiana, Rua do Acre e Praça Mauá.

Entenda as mudanças:- A Rua da Assembleia teve mudança no sentido viário, no trecho entre a Rua da Carioca e a Avenida Rio Branco, que passa a funcionar com sentido duplo.- A Rua Uruguaiana sofreu alteração no sentido, no trecho entre a Rua da Carioca e a Avenida Presidente Vargas, e passa a funcionar com sentido único de direção.Desta forma, os veículos que circulam pela Avenida Rio Branco passam a ter permissão de virar à direita na Rua da Assembleia para, em seguida, acessarem a Rua Uruguaiana até a chegada na Avenida Presidente Vargas. De lá poderão seguir também até a Praça Mauá.Paralelamente, os veículos vindos da Rua da Carioca podem seguir à esquerda pela Rua Uruguaiana até a chegada na Avenida Presidente Vargas, sem necessidade de seguir pela Rua Primeiro de Março. Com isso se espera aliviar o fluxo hoje observado nesta última via.Para viabilizar as mudanças, foram feitas obras de recuperação da pavimentação, ajustes geométricos e a criação de rampas de acessibilidade nas vias, serviços à cargo da Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva), além da implantação de nova sinalização gráfica vertical, horizontal e semafórica nas vias cujo sentido foi alterado, serviços realizados pela CET-Rio.Com as mudanças no trânsito, a Prefeitura do Rio fez recomendações aos usuários das vias:– Respeitar a nova sinalização implantada e as orientações dos agentes de trânsito da CET-Rio e da Guarda Municipal, que estarão atuando na região;– Para a segurança de todos, os pedestres deverão caminhar na calçada e fazer as travessias exclusivamente nos locais sinalizados, usando as faixas de pedestres.