Alex foi preso na casa da mãe no ParáReprodução

Publicado 15/04/2024 09:02

Rio - Um homem acusado de matar a companheira em janeiro deste ano em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, foi preso neste domingo (14) na casa da mãe na cidade de Ananindeua, no Pará. Segundo as investigações, Alex Roberto Gomes da Silva fugiu dias após cometer o crime.

O caso foi investigado pela 41ªDP (Tanque). De acordo com o delegado Ricardo Barboza, no dia 13 de janeiro, Alex matou a companheira Bruna Eduarda Guterres Uchoa dentro de casa, na frente do enteado e da filha do casal, e logo depois levou os dois para lanchar, como se nada tivesse acontecido.

Alex só comunicou a morte à Polícia Civil no dia seguinte, na parte da tarde. Na delegacia, ele alegou que a vítima era usuária de drogas. No entanto, a perícia constatou que Bruna foi violentamente agredida, perdendo a consciência e aspirando o próprio vômito.

O filho de Bruna, menor de idade, foi ouvido na delegacia e confirmou ter visto o padrasto agarrando o pescoço da mãe. O suspeito fugiu para o estado do Pará de carro, onde tem família, levando apenas a filha em comum do casal e abandonando o filho de Bruna.

A motivação do crime, segundo investigações, foi porque a vítima teria conseguido emprego e planejava se separar de Alex, que sempre se demonstrou ser um companheiro violento. Além disso, ele não aceitava o convívio com o outro filho de Bruna, de apenas seis anos. Ele abandonou o menor no dia seguinte ao fato.

O mandado de prisão temporária foi expedido pela 3ª Vara Criminal da Capital do Tribubal de Justiça do Rio (TJRJ) no dia 12 de abril. Através de dados coletados pelo Setor de Inteligência da 41ª DP e com o apoio da Polícia Civil do Pará, Alex foi monitorado e localizado. Ele deve responder pelo crime de feminicídio.