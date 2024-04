O caso aconteceu na Rua Leopoldo Bulhões - Google Street View

Publicado 15/04/2024 13:23 | Atualizado 15/04/2024 18:47

Rio - Um homem de 27 anos morreu depois de ser baleado durante um tiroteio na Avenida Leopoldo Bulhões, em Manguinhos, na Zona Norte, nesta segunda-feira (15). Segundo testemunhas, criminosos passaram pelo local de carro e efetuando disparos.



Rafael Francisco da Silva foi socorrido por populares e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ele já chegou morto à unidade.

As primeiras informações apontam que o homem estaria trabalhando em uma barraca de frutas quando foi atingido. Imagens que circulam nas redes sociais mostram Rafael caído e testemunhas o cercando para ajudá-lo.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Manguinhos foram verificar uma informação de uma vítima de disparos de arma de fogo que deu entrada na UPA do bairro. No local, a equipe encontrou o homem já morto.

Em função do tiroteio nas proximidades da estação Triagem, na Zona Norte, os trens dos ramais Belford Roxo e Saracuruna chegaram a parar por cerca de uma hora. A situação foi normalizada a partir de 12h.



O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso) e repassado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que dará prosseguimento à investigação.