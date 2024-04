Os presos foram levados para a 14ª DP (Leblon) - Reprodução / Google Maps

Publicado 16/04/2024 13:47

Rio – A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (16), três suspeitos de integrar uma quadrilha que atraía usuários de sites de conteúdo adulto a um apartamento em Copacabana, na Zona Sul do Rio, para os extorquir. Lucas Roberto Miranda de Oliveira, Marcos Neves Queiroz Amorim e Adriana Cristina Silva foram presos no local.

Segundo as investigações, os encontros eram marcados com o pagamento antecipado de R$ 400. No local, as vítimas descobriam que caíram em um golpe. O trio ameaçava denunciar as pessoas às suas famílias e as coagiam a fazer mais transações para serem liberadas. Uma delas pagou R$ 3 mil.

Os criminosos foram levados para a 14ª DP (Leblon) e foram acusados de crimes de associação criminosa, extorsão e porte de drogas.