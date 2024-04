Cariocas aproveitaram a praia de Copacabana pela manhã desta terça (16) - Pedro Ivo / Agência O Dia

Rio - Os cariocas aproveitaram mais um dia de sol antes da frente fria atingir o Rio na noite desta quarta-feira (17), conforme previsão. De acordo com o Alerta Rio, o frio chega acompanhado de chuvas fracas a moderadas.



Nesta terça (16), a cidade amanheceu com o céu azul e máxima de 31°C — foi dia de mergulho, caminhada, corrida e lazer na Praia de Copacabana.

No entanto, na manhã desta quarta (17), o sol deve se esconder atrás das nuvens, apesar da temperatura continuar quente, variando entre a máxima de 36°C e mínima de 22°C. É a partir da noite e do início da manhã de quinta-feira (18) que os termômetros caem.A máxima de quinta está prevista em 28°C, oito a menos que a do dia anterior, com previsão de "pancadas de chuva isoladas a qualquer momento" e o céu variando entre nublado e encoberto. A mínima fica em 19°C, com ventos moderados.O panorama para sexta-feira (19), ainda segundo o Alerta Rio, será de chuva fraca, que deve cair somente durante a madrugada, com o tempo permanecendo nublado.Apesar da temperatura seguir amena, o sol deve voltar a aparecer no sábado (20), sem previsão de chuva em nenhum ponto da cidade.