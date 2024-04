Vacina é aplicada em duas doses, a 1ª aos 15 meses e a 2ª aos quatro anos - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 16/04/2024 14:09

Rio - A Prefeitura do Rio precisou suspender a vacinação contra a varicela nos postos de saúde da cidade por conta da baixa quantidade de doses à disposição, nesta terça-feira (16). Por enquanto, os nomes dos pacientes que procuram o imunizante estão em uma lista de espera. A vacina protege da catapora e a primeira dose é aplicada aos 15 meses de idade e a 2ª aos 4 anos.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio), a cidade aguarda regularização do suprimento mensal pelo Ministério da Saúde para retomar as imunizações. Quem está na lista de espera terá de aguardar chamada conforme disponibilidade.



Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), os postos estão recebendo volumes de vacina contra varicela regularmente, apesar de o Ministério da Saúde estar enviando uma quantidade de doses menor.

Para suprir a demanda, a SES tem distribuído uma quantidade maior da vacina tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela) com orientações específicas para uso.



Vacina da covid em falta



Além da varicela, a vacina contra a covid-19 para adultos também teve seu estoque esgotado no Rio. No momento, há doses somente para bebês e crianças. De acordo com a pasta, as ultimas 500 doses foram aplicadas durante o Dia D de vacinação, no último sábado (13).



Em 2024, foram registrados quase 50 mil casos da doença no estado do Rio. O total de mortes chegou a 280. Destes números, o destaque fica por conta da capital, com 27 mil casos registrados.