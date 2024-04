Fiscais no Porto de Itaguaí - Divulgação / Ministério do Trabalho

Fiscais no Porto de ItaguaíDivulgação / Ministério do Trabalho

Publicado 17/04/2024 14:22

Rio - Auditores do Ministério do Trabalho começaram, na manhã desta quarta-feira (17), a fiscalizar a segurança das carretas que entram no Porto de Itaguaí, na Região Metropolitana. Segundo a coordenação da iniciativa, os fiscais apuram denúncias de irregularidades e verificam itens de segurança no trabalho.

Essa é a segunda etapa da Operação Porto Seguro, que impediu a entrada de mais de 45 carretas no Porto do Rio nesta terça-feira (16), por não estarem de acordo com a legislação.

Na ocasião, cerca de 90 auditores fiscalizaram 83 carretas; a maioria teve que retornar ao pátio das empresas responsáveis.

Barbara Rigo, coordenadora da operação, destacou que os principais problemas apontados estavam relacionados a avisos e itens de segurança dos caminhões, como luz de ré, de freio, e equipamentos para fixar os contêineres. "Isso coloca em risco os caminhoneiros e os outros veículos que trafegam nas vias", ressaltou.

A Operação Porto Seguro começou no dia 13 de março, quando os fiscalizadores abordaram mais de 20 caminhões sem itens básicos de segurança no Porto do Rio.

O número de carretas abordadas e das identificadas como irregulares no Porto de Itaguaí ainda não foi divulgado. A operação continua até esta quinta-feira (18).

Em nota, a PortosRio, responsável pela administração do porto, declarou apoio à iniciativa do Ministério do Trabalho.