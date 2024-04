Prédio da Alerj na Rua da Ajuda, no Centro do Rio - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 18/04/2024 14:30 | Atualizado 18/04/2024 15:16

Rio - O deputado estadual Rosenverg Reis (MDB) apresentou, nesta terça-feira (16), uma indicação legislativa para que o governador Cláudio Castro implemente o Segurança 'Israel Presente' no Rio. O programa funcionaria nos mesmos moldes do 'Segurança Presente', com patrulhamento voltado especificamente para sinagogas, escolas israelitas e cemitérios judeus.

"Precisamos garantir um ambiente seguro para a comunidade judaica. Desde o início da guerra pelo Hamas, tem crescido as demonstrações de racismo contra os judeus. O programa é uma forma de demonstrar nosso respeito a esse povo e de protegê-los contra o antissemitismo", explicou o deputado, que chegou de uma viagem a Israel nesta segunda-feira.

De acordo com a Confederação Israelita do Brasil, foram registradas 370 denúncias de ataques e ameaças a judeus no Brasil até fevereiro deste ano. O registro da maioria dos ataques foi em forma de xingamentos e discurso de ódio em episódios presenciais ou nas redes sociais.