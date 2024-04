Carro capotou e colidiu com um poste após ser alvo de disparos em Santa Cruz - Reprodução

Publicado 18/04/2024 15:14 | Atualizado 18/04/2024 16:34

Rio - Um homem morreu após ser baleado, na manhã desta quinta-feira (18), em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. O empresário Fábio Ortega estava em um veículo, que chegou a capotar e atingir um poste.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na Avenida Padre Guilherme Decaminada. A corporação informou que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e capotou o veículo em seguida. Fábio não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Segundo relatos nas redes sociais, um bandido atirou pelo menos quatro vezes em direção ao carro do homem. Após ser atingido, o motorista teria acelerado, percorrido alguns metros e perdido o controle, fazendo o veículo capotar e colidir no poste.

Bombeiros do quartel de Santa Cruz foram acionados para o local por volta das 11h50, mas a vítima já estava morta.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Agentes do 27º BPM (Santa Cruz) estiveram no local e isolaram a área para a perícia da Polícia Civil.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Agentes realizam diligências para identificar os suspeitos do crime e sua motivação.

Fábio era um dos responsáveis por um haras, ou seja, um sítio para criação e treinamento de cavalos, em Santa Cruz.