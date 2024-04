Nova unidade está localizada na Estrada Antônio José Bitencourt, 1270 - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 18/04/2024 13:25

Rio - O Governo do Estado reinaugurou, nesta quinta-feira (18), uma antiga unidade da Faetec em Nilópolis, na Baixada Fluminense, que estava desativada desde 2017.

O polo de ensino, localizado na Estrada Antônio José Bitencourt, 1270, passou por obras de revitalização e modernização, e foi renomeado como Faetec Professora Suely Araújo da Silva. Antes de fechar, era conhecido como Centro de Educação Tecnológica e Profissionalizante (Cetep) de Nova Cidade.

Serão oferecidas quase 200 vagas para cursos nas áreas de beleza, informática e serviços de manutenção. Com a revitalização da unidade, foram inaugurados cinco novos laboratórios: elétrica; design de sobrancelhas; barbeiro e dois de informática. O Governo do Estado direcionou R$800 mil para as obras.



Este é o segundo polo da Faetec em Nilópolis. O outro fica na Rua General Olímpio da Fonseca (s/n).