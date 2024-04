Igor Gonçalves Martins estava foragido da Justiça desde 2022 - Divulgação

Igor Gonçalves Martins estava foragido da Justiça desde 2022Divulgação

Publicado 19/04/2024 06:55 | Atualizado 19/04/2024 06:59

Rio - A Polícia Militar, através de informações do Disque Denúncia, prendeu um criminoso foragido da Justiça na Rua Gandy, no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda, no Sul do estado, na tarde desta quinta-feira (18). Igor Gonçalves Martins, conhecido como 'Pezinho', de 27 anos, era responsável pela guarda das armas da facção Terceiro Comando Puro (TCP) na região.



Na ação, os agentes apreenderam um revólver calibre 38, um telefone celular e munição calibre 12. Contra ele havia uma mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, com a regressão para regime fechado, pelo prazo de 21 anos.

Com ele foi apreendido um revólver, um celular e munição calibre 12 Divulgação

Igor estava foragido desde 2022 após sair da prisão por benefício de trabalho e romper a tornozeleira eletrônica. Após ser preso, ele foi levado à 93ª DP (Volta Redonda).



Para denunciar a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, entre em contato com o Disque Denúncia através dos seguintes canais:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ