O macaco foi flagrado passeando na penitenciária livremente - Divulgação

Publicado 19/04/2024 08:10 | Atualizado 19/04/2024 08:17

Rio - Um macaco fugiu do BioParque, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, e foi parar no Presídio Evaristo de Moraes, que fica próximo ao local, na manhã de quinta-feira (18). A cena foi filmada por câmeras de segurança da penitenciária.

Na gravação, o animal aparece passeando livremente na área externa do local a partir das 6h55 e depois no pátio, dentro do presídio.

Macaco foge de BioParque e vai parar em presídio no Rio; veja vídeo. #Macaco #Fugitivo #Presidio #ODia



Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o macaco foi encontrado por inspetores penais e capturado.

"A Seap comunicou ao Bioparque sobre a prisão do simpático evadido e funcionários do parque foram até a penitenciária para resgatar o fujão, que passa bem", disse em nota.

Procurados sobre como o animal teria fugido, o parque ainda não respondeu.