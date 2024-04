Moto foi atingida por kombi que desceu desgovernada - Reprodução

Publicado 19/04/2024 09:52

Rio - Um motociclista foi atropelado por uma kombi em chamas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (17). Câmeras de segurança dos imóveis do local registraram a cena.

Veja o vídeo:

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/wUP4ob0RLJ — Jornal O Dia (@jornalodia) April 19, 2024 O motociclista ficou levemente ferido no acidente. Testemunhas disseram que a kombi teve uma pane elétrica e acabou pegando fogo. Com isso, começou a descer de maneira desgovernada pela Rua Guilherme, no bairro Moquetá.