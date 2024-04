O motociclista agradeceu após o resgate - Reprodução

O motociclista agradeceu após o resgateReprodução

Publicado 19/04/2024 11:54

Rio - Um motociclista caiu da Linha Vermelha e despencou na Baía de Guanabara, na altura do Complexo da Maré, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (19). Ele foi resgatado por dois homens que estavam em um barco.

Nas imagens, o motociclista aparece primeiro segurando uma corda jogada por outros condutores de cima do viaduto que pararam o trânsito para tentar ajudá-lo. Ainda com o capacete em mãos, o homem é puxado pelos barqueiros e agradece pelo resgate.

Motociclista cai da Linha Vermelha na Baía de Guanabara e é resgatado por barqueiros; veja vídeo.#Resgate #ODia



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/LjZ2AhPKGr — Jornal O Dia (@jornalodia) April 19, 2024

Durante o resgate, um grupo de motociclistas parou no local, provocando um trânsito intenso na região. O acidente ocorreu na pista sentido Centro. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 7h30, mas o rapaz, ainda não identificado, foi socorrido logo depois por terceiros.Nas redes sociais, uma testemunhas revelou a dinâmica do acidente. "Esse motoqueiro tentou quebrar o retrovisor de uma van, quando ele bateu com o pé no retrovisor, se desequilibrou e foi na direção da mureta, com a batida caiu do viaduto. Assisti tudo de frente, doideira", relatou.