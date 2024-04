Comida estragada foi encontrada dentro de frigoríficos - Divulgação / Secretaria de Ordem Pública

Comida estragada foi encontrada dentro de frigoríficosDivulgação / Secretaria de Ordem Pública

Publicado 19/04/2024 12:46

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) apreendeu, na madrugada desta sexta-feira (19), diversas geladeiras e freezers com alimentos estragados na Av. Edgard Romero, no calçadão de Madureira, na Zona Norte do Rio, durante uma atividade de desobstrução do espaço.