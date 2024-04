Balão com as letras 'S' e 'J' foi apreendido em Oswaldo Cruz, na Zona Norte - Reprodução / @pmerj

Balão com as letras 'S' e 'J' foi apreendido em Oswaldo Cruz, na Zona NorteReprodução / @pmerj

Publicado 23/04/2024 09:20 | Atualizado 23/04/2024 14:46

Rio - A Polícia Militar (PM) impediu que homens soltassem um balão, na manha desta terça-feira (23), em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio. Os responsáveis, no entanto, conseguiram fugir ao perceberem a chegada dos policiais.

Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) realizavam patrulhamento quando perceberam homens terminando de confeccionar o material, que tinha as letras "S" e "J", em homenagem a São Jorge.

A ocorrência está em andamento. O material foi apreendido, porém, a PM ainda não informou para qual delegacia ele foi encaminhado.

Em Niterói, Região Metropolitana do Rio, policiais do 12º BPM (Niterói) apreenderam um balão cerca de 10 metros, na manhã desta terça (23), no centro da cidade. O material foi encaminhado à 76ª DP (Niterói). Não há informações sobre detidos nesta ação.

Segundo a corporação, a Polícia Militar realiza semanalmente operações de combate à soltura desses artefatos em todo o estado.

Na Rua 24 de Maio, em Sampaio, na Zona Norte, outro balão foi apreendido por guardas do Grupamento de Operações Especiais (GOE). A equipe flagrou o momento em que o balão começou a cair. Algumas pessoas tentaram pega-lo mas, ao perceberem a atuação dos guardas, acabaram fugindo. O material foi apreendido e levado para a 25ª DP (Rocha).

Até o momento, dez balões foram apreendidos no mês de abril, em ações que contam com o apoio do Grupamento Aeromóvel (GAM) e do Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA).

Podendo provocar incêndios em áreas florestais e urbanas, fabricar, vender, transportar ou soltar balão é considerado crime ambiental. A pena por esta infração prevê de um a três anos de detenção e multa.

Balão cai na Ponte Rio-Niterói

Um balão caiu na pista da Ponte Rio-Niterói, na manhã desta segunda-feira (22). O material tinha cerca de 50 metros e ocupou uma das faixas sentido Rio de Janeiro.

O incidente assustou os motoristas que passavam pelo local, mas não deixou feridos. A queda não chegou a impactar o tempo de travessia e o balão foi removido da pista por uma equipe da Ecoponte, concessionária que administra a via.