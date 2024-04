Acidente entre carro e moto na Avenida Eptácio Pessoa - Divulgação

Publicado 23/04/2024 10:31 | Atualizado 23/04/2024 10:36

Rio - O início do feriado, nesta terça-feira (23), foi marcado por dois acidentes com vítimas em duas importantes avenidas da cidade. Dentre os feridos, um homem foi socorrido e levado para o hospital, enquanto o outro recusou encaminhamento à unidade de saúde.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o primeiro caso foi um atropelamento na Avenida Francisco Bicalho, altura do Gasômetro, sentido Avenida Brasil. O acionamento ocorreu às 5h40 e o quartel Central realizou o atendimento. A vítima, um homem, não foi identificada, foi levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.



A outra vítima ficou ferida após uma colisão entre um carro e uma motocicleta na Avenida Epitácio Pessoa, na altura da Rua Maria Quitéria, sentido Rebouças, na Lagoa, Zona Sul. Uma faixa da via precisou ser interditada e a CET-Rio atuou no local. Ainda segundo os bombeiros, o quartel de Copacabana realizou o atendimento à vítima, também um homem, que recusou remoção para o hospital.

O trânsito segue em boas condições na região.