Equipes do Corpo de Bombeiros buscam por Wagno dos SantosRenan Areias

Publicado 25/04/2024 09:54 | Atualizado 25/04/2024 10:09

Rio - O Corpo de Bombeiros iniciou, nesta quinta-feira (25), o sexto dia de buscas por Wagno dos Santos , que desapareceu na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, após sofrer um acidente enquanto pilotava um jet ski.

Ao DIA, Lena Tostes, tia de consideração de Wagno, lamentou a forma como o acidente ocorreu.

"Conhecia o menino desde pequeno, menino encantador, carinhoso e estava começando a curtir a vida dele, trabalhava como motorista da Uber. A última vez que o vi foi quando ele me trouxe uma cesta básica, dizendo que todo mês ia trazer e que era uma forma de agradecer a Deus por tudo na vida dele. Aqui estão todos chocados pelo que aconteceu, uma morte tão estúpida", desabafou

O caso aconteceu no último sábado (20), por volta das 15h, na altura do Quiosque Quebra-Mar. Imagens mostram o momento em que Wagno, pilotando em alta velocidade na direção das ondas, é arremessado para a água depois que o jet ski vira de cabeça para baixo.



Logo após o acidente, os bombeiros iniciaram a procura pelo homem. De acordo com a corporação, a busca é realizada por equipes divididas em barcos, com auxílio de drones e helicópteros.



O Alerta Rio indicou, no sábado, que o mar da praia da Barra estaria de ressaca, com as ondas passando de 1,2m de altura.