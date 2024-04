Com o suspeito, os policiais encontraram uma pistola, munições, cinto tático, rádio comunicador e drogas - Divulgação

Publicado 27/04/2024 09:58 | Atualizado 27/04/2024 14:21

Rio - Um suspeito morreu, na manhã deste sábado (27), após uma troca de tiros com PMs do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), na comunidade Tijuquinha, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, o homem chegou a ser levado para Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a corporação, os militares estavam em patrulhamento na comunidade quando criminosos atiraram contra os agentes. Os policiais reagiram e houve confronto.

Após a troca de tiros, a equipe apreendeu uma pistola, munições, cinto tático, radiotransmissor e uma mochila com drogas.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o episódio.