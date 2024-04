Mulher precisou ser carregada e arrastada, após ser baleada dentro de casa - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 27/04/2024 09:56 | Atualizado 27/04/2024 14:59

Rio - Uma mulher foi baleada dentro da própria casa, em Tomás Coelho, na Zona Norte, na noite desta sexta-feira (26). Policiais militares foram acionados para socorrer Tina Santos, pouco depois de serem atacados a tiros por criminosos, segundo a corporação. De acordo com relatos nas redes sociais, assaltantes tentavam fazer um arrastão na região no momento do tiroteio.

Conforme a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) patrulhavam o bairro quando foram atacados por bandidos armados. A PM informou ainda que os agentes desceram da viatura, se abrigaram e não houve e confronto. Em seguida, os policiais foram acionados por vizinhos, que informaram sobre uma mulher atingida por um tiro dentro de casa. Os suspeitos fugiram.

A vítima foi socorrida pelos militares para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que Tina já recebeu alta.

Em imagens que circulam nas redes sociais e que seriam da ocorrência, é possível ver uma mulher sendo carregada para fora de uma casa, quando cai no chão e é arrastada por duas pessoas, até se aproximarem de dois agentes, parados perto de uma viatura do Recom. O policiamento foi reforçado na região.