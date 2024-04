Placa de Proibido Estacionar na Avenida Pedro II - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 27/04/2024 11:14 | Atualizado 27/04/2024 11:52

O isolamento será feito gradualmente.– Avenida Francisco Bicalho, pista lateral, sentido Rodoviária do Rio, entre a Praça Dinah de Queiroz e a Rua Comandante Garcia Pires;– Avenida Francisco Bicalho, pista lateral, sentido Avenida Presidente Vargas, entre a Avenida Pedro II e a Rua Idalina Senra;– Rua Comandante Garcia Pires, entre a Avenida Francisco Bicalho e a Rua General Luís Mendes de Morais;– Rua General Luís Mendes de Morais, em toda extensão e em ambos os sentidos;– Praça Dinah de Queiroz, no trecho entre a Rua General Luís Mendes de Morais e a Avenida Francisco Bicalho.No domingo, de forma escalonada, as ruas do entorno serão completamente bloqueadas para circulação de pessoas. A Defesa Civil estabeleceu um perímetro de segurança de 150 metros da implosão.– Avenida Francisco Bicalho, pista lateral, sentido Rodoviário do Rio, entre a primeira agulha para a pista central e a Rua Comandante Garcia Pires;– Rua General Luís Mendes de Morais, sentido Praça Dinah de Queiroz;– Praça Dinah de Queiroz, no trecho entre a Rua General Luís Mendes de Morais e a Avenida Francisco Bicalho;– Avenida Francisco Bicalho, pista central, sentido Av. Brasil, e seus acessos: Avenida Presidente Vargas; Trevo das Forças Armadas; Ponte sob o Viaduto da Via Férrea.– Avenida Francisco Bicalho, sentido Avenida Presidente Vargas: Pista central, entre a alça de descida do Gasômetro e a Rua Francisco Eugênio; Pista lateral, entre a Av. Pedro II e a Rua Idalina Senra;– Rua Comandante Garcia Pires, entre a Avenida Francisco Bicalho e a Rua General Luís Mendes de Morais;– Rua General Luís Mendes de Morais, sentido Rodoviária;– Alça de descida do Viaduto Capitão Sérgio de Carvalho (Gasômetro) para a Avenida Francisco Bicalho;– Avenida Pedro II, sentido Av. Francisco Bicalho, entre a Rua Melo e Souza e a Av. Francisco Bicalho;– Rua Pedro Alves, entre a Rua Moreira Pinto e a Av. Francisco Bicalho.Às 6h55, com previsão de liberação às 7h05– Alça de descida do Viaduto Capitão Sérgio de Carvalho (Gasômetro) para a Rua do Equador;– Alça de subida da Rua do Equador para o Viaduto Capitão Sérgio de Carvalho (Gasômetro);– Avenida Brasil, pista lateral, sentido Centro, entre a Rua São Cristóvão e a Av. Francisco Bicalho.O acesso à Rodoviária do Rio deverá ser realizado pela Rua Equador ou pela Avenida Brasil, pista junto ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into). A Prefeitura do Rio recomenda que aqueles que tenham embarque programado no horário das interdições adiantem seus deslocamentos.A implosão faz parte das ações do poder público para promover a revitalização da região. Esta será uma nova etapa da série de demolições de imóveis na região iniciadas em março, em parceria do Município com a Caixa Econômica Federal, que recebeu os terrenos como parte do acordo que financiou a Operação Urbana Porto Maravilha.