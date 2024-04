A ocorrência foi encaminhada à 21ª DP (Bonsucesso) - Reprodução X @PMERJ

Publicado 27/04/2024 11:26 | Atualizado 27/04/2024 14:08

Rio - Policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom), prenderam, na manhã deste sábado (27), um suspeito armado com uma pistola 9mm em patrulhamento na Avenida Brasil, na altura do Caju. Durante a abordagem, ele fugir e foi alcançado pelas equipes.

O homem também carregava uma granada na mochila, além de munição e um cinto tático. O preso foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso).