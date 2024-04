Com o homem, os policiais apreenderam revólver, espingardas, pistolas, munições e duas facas táticas - Divulgação / PMERJ

Com o homem, os policiais apreenderam revólver, espingardas, pistolas, munições e duas facas táticas Divulgação / PMERJ

Publicado 27/04/2024 11:39 | Atualizado 27/04/2024 14:24

Rio - Policiais do 30º BPM (Teresópolis) prenderam, na noite desta sexta-feira (26), um homem suspeito de agredir a mulher em Teresópolis, na Região Serrana. Segundo a Polícia Militar, na ação, os agentes apreenderam armas, facas e 47 munições.

De acordo com a corporação, os militares receberam a denúncia de violência doméstica e foram até a Rua Dolores Duran, no bairro Quinta da Barra. No local, o suspeito foi preso e os policiais encontraram, além das munições, um revólver, duas espingardas, uma pistola de chumbinho, réplicas de armas e duas facas.

Questionada, a PM não informou se o preso era policial ou se possuía porte de arma. A reportagem também procurou a Polícia Civil, mas ainda não obteve resposta.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para a 110ª DP (Teresópolis), onde ficará à disposição da Justiça.

Veja detalhadamente o material apreendido:

Sete munições fuzil calibre 7.62

22 munições calibre .38

Seis munições de calibre .28 (cartucho)

Uma munição de calibre .22

11 munições de calibre não identificado

Um revólver calibre .38

Uma espingarda calibre .28

Duas espingardas de chumbinho

Uma pistola de chumbinho de ar comprimido

Um simulacro de .38

Um simulacro de pistola

Uma luneta de precisão

Duas facas táticas

Farta quantidade de chumbinho

Uma case de espingarda camuflada