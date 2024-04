Policiais civis da 146ª DP (Guarus) realizaram a prisão - Foto: Reprodução / Polícia Civil

Policiais civis da 146ª DP (Guarus) realizaram a prisãoFoto: Reprodução / Polícia Civil

Publicado 28/04/2024 12:23 | Atualizado 28/04/2024 12:28

Rio - Policiais da 146ª DP (Guarus) prenderam um homem em flagrante, nesta sexta-feira (26), por crime ambiental, no bairro Conselheiro Josino, em Campos dos Goytacazes. Ele era proprietário do estabelecimento e armazenava galões e tonéis de gasolina e óleo diesel de forma perigosa e nociva à saúde humana e ao meio ambiente, contra as exigências estabelecidas por lei.



Os agentes foram até o bar para verificar uma informação de que dois foragidos da justiça por homicídio estariam no estabelecimento. Um homem tentou fugir, mas foi alcançado pela equipe policial. Próximo dos fundos do local, os agentes sentiram um forte odor de combustível e localizaram os galões com gasolina e óleo diesel.



O homem detido pelos agentes era o proprietário do bar e assumiu a responsabilidade pelos combustíveis.

*Em atualização