As mulheres usavam os próprios filhos para trabalharem com vendas de balas e panos de prato - Divulgação / PCERJ

Publicado 28/04/2024 12:25 | Atualizado 28/04/2024 12:47

Rio - Agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, na noite deste sábado (27), três mulheres em flagrante por exploração de mão de obra infantil, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Civil, elas foram detidas pelos crimes de maus tratos, abandono de incapaz e intelectual, além de submeter os jovens a constrangimento.

De acordo com as investigações, crianças e adolescentes, que são filhos das suspeitas, vendiam balas em calçadas e sinais, e pediam dinheiro na porta de estabelecimentos da Avenida Olegário Maciel. Enquanto isso, as mulheres acompanhavam o trabalho à distância, deixando-os em situação de vulnerabilidade.

Com o apoio da 16ª DP (Barra da Tijuca), a DCAV realizou a "Operação Infância Vendida" após denúncias feitas por moradores e lojistas da região. Com as informações, os agentes conseguiram confirmar a prática cometida pelas acusadas.



Segundo a Polícia Civil, duas das mulheres ficavam habitualmente sentadas em frente a uma drogaria, enquanto a outra atuava em outro ponto da rua. Os jovens, de acordo com a investigação, costumavam arrecadar uma média de R$ 250 por dia.



O Conselho Tutelar também participou da ação no acolhimento das crianças. Já as três mulheres foram levadas para a delegacia e, posteriormente, à audiência de custódia.