Subtenente Evandro Pereira de Souza foi morto a tiros em Duque de CaxiasReprodução/Redes sociais

Publicado 28/04/2024 13:01 | Atualizado 28/04/2024 16:25

Rio - Um policial militar foi morto a tiros, neste domingo (28), após ter o carro alvejado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O subtenente Evandro Pereira de Souza, de 55 anos, era lotado no 6º BPM (Tijuca) e estava de folga, quando foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, o agente estava na Rua Tejó, no bairro Jardim Olavo Bilac, quando o veículo dele foi alvo de disparos. Equipes do 15° BPM (Duque de Caxias) foram acionadas e isolaram a área para perícia. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga a morte de Evandro. "Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime". Ainda não há informações sobre o horário e local de sepultamento da vítima.