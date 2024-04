Entrada do Hospital Cardoso Fontes, uma das seis unidades federais de saúde do Rio - Reprodução / Google Maps

Publicado 29/04/2024 16:34 | Atualizado 29/04/2024 17:48

Rio – Teresa Navarro Vannucci, ex-subsecretária Municipal de Saúde do Rio, foi nomeada como nova diretora do Departamento de Gestão Hospitalar do Estado do Rio de Janeiro. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (29). O sua missão será administrar os seis hospitais federais no estado. Eles são alvo de atenção do Ministério da Saúde (MS), que criou, em 18 de março, um comitê gestor para administrá-los por causa de falhas na infraestrutura.

Segundo o secretário Adriano Massuda, em 2023 foram diagnosticados nas unidades de saúde administradas pelo Governo Federal no Rio 593 leitos fechados, enfermarias e centros cirúrgicos interditados, desabastecimento de insumos e medicamentos, equipamentos e infraestrutura sem manutenção, além da redução de mais de 1,6 mil servidores estatutários entre 2018 e 2023 e déficit de 7.000 profissionais.

"Com o objetivo de os hospitais atenderem na sua capacidade plena às necessidades da população, que é nosso foco principal, avançamos em alguns pontos, mas há um imenso desafio para que eles possam ter essa capacidade plena em favor da população, dentro da visão do Sistema Único de Saúde (SUS)", afirmou a ministra da Saúde Nísia Trindade.

Em coletiva de imprensa realizada na terça-feira passada (23), Nísia afirmou que a possibilidade da gestão dos hospitais acontecer entre estado, município e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) estava descartada.

"Eu quero ser muito enfática em dizer que não existe [proposta de] distribuição dos hospitais. Isso foi uma notícia veiculada pela imprensa. Não partiu de nós [essa informação]", disse Nísia. "O governo federal não abrirá mão de coordenar um programa de reconstrução desses hospitais, e isso se dará dentro da visão do SUS [Sistema Único de Saúde]", completou.