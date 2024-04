Cerca de 100 pessoas estiveram presentes no sepultamento de Evandro - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Cerca de 100 pessoas estiveram presentes no sepultamento de EvandroPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 29/04/2024 17:05

Rio - Cerca de 100 pessoas, entre familiares e amigos, se despediram do policial militar Evandro Pereira de Souza, nesta segunda (29), no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju. O PM estava de folga quando teve o carro alvejado por tiros, em Duque de Caxias, no domingo (28). A família não quis falar com a imprensa.