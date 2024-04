Chica foi preso ao lado de comparsa - Reprodução

Publicado 29/04/2024 17:05

Rio - O miliciano Jefferson Araújo dos Santos, conhecido como 'Chica', apontado como chefe de um grupo paramilitar que explora territórios em Seropédica, na Baixada Fluminense, e suspeito de envolvimento no confronto que culminou no assassinato do universitário Bernardo Paraíso , de 24 anos, no dia 8 de abril, foi preso nesta segunda-feira (29) por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Na ação, outro criminoso, que seria braço direito de Chica, também foi preso. Ambos tentaram fugir, pulando para a casa de vizinhos, mas foram capturados. A dupla era monitorada desde o tiroteio que ocasionou na morte do estudante. Outros três suspeitos já tinham sido presos. A polícia já identificou outros envolvidos que estão sendo procurados.

Também foram apreendidos dois fuzis, 11 carregadores de fuzil, mais de 100 munições, rádios comunicadores e dois coletes balísticos, além de um automóvel clonado.

Chica e seu bando estavam em guerra com as milícias de Gilson Ingrácio de Souza Júnior, o 'Juninho Varão', e Luiz Antônio Braga, o Zinho , quando o estudante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) foi baleado em frente a um mercado e morreu na hora. Rosiane Claudino de Freitas, de 34 anos, e seus filhos de seis e um ano também foram feridos por disparos.

Segundo a Polícia Militar, o confronto que matou o estudante ocorreu entre grupos rivais na antiga Estrada Rio-São Paulo, uma área de intenso movimento, por volta das 15h30. Na ocasião, alguns milicianos usavam roupas camufladas e seguravam armas de grosso calibre. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a intensidade dos disparos.

A antiga Rodovia Rio-São Paulo, um dos principais pontos de atuação dos criminosos, liga a Avenida Brasil, corta a cidade de Nova Iguaçu e chega à Seropédica. O município é considerado uma área estratégica por causa da proximidade com a Rodovia Rio-Santos e com o porto de Itaguaí.

Entenda a disputa

Cientista morreu pouco mais de um mês depois de Tubarão, dentro de uma casa de festas na Rua Ponte Nova, no Tanque, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, homens armados e encapuzados invadiram o local e foram direto na direção da vítima.

Por seu domínio em Seropédica e em parte da Baixada, Tubarão era apontado como um dos principais rivais do grupo de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, que está preso desde dezembro do ano passado após se entregar à Polícia Federal na véspera do Natal . Segundo investigações, seu sucessor é Rui Paulo Gonçalves Estevão, conhecido como Pipito.

Já 'Chica', considerado braço direito de 'Tubarão' e aliado de 'Juninho Varão', recentemente deu um golpe na milícia, roubou fuzis e se aliou a traficantes. Agora, os três grupos disputam o domínio da região.