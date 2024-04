O incêndio provocou grandes nuvens de fumaça - Reprodução

Publicado 30/04/2024 06:56 | Atualizado 30/04/2024 07:37

Rio - Um incêndio atingiu um restaurante dentro do shopping Aerotown Power Center, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na noite desta segunda-feira (29). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o espaço Grand Caballero Lounge & Bar em chamas e com muita fumaça.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 19h23 e o incêndio foi contralado às 22h22. O restaurante, localizado na Avenida Ayrton Senna, altura do número 254, é aberto ao público de terça a sábado e estava fechado no momento em que o fogo se espalhou, por isso não houve feridos. Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio.

Em nota, o Grand Caballero Lounge & Bar informou que ainda avalia os danos causados e confirma que não havia ninguém no estabelecimento no momento do incidente. "Felizmente, ninguém foi ferido. Em breve estaremos de volta para curtir muito como sempre", disse em comunicado.