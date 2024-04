O adolescente de 16 anos foi encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas - Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O Dia

O adolescente de 16 anos foi encaminhado ao Hospital Getúlio VargasReginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 30/04/2024 07:17

Rio - Um acidente entre uma viatura da Polícia Militar e uma motocicleta deixou um adolescente e um homem feridos na madrugada desta terça-feira (30), na Linha Vermelha, altura da comunidade Parque das Missões, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Parada de Lucas foi acionado para o local às 00h48. Dentre as vítimas, o adolescente de 16 anos foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, enquanto Bruno Fonseca, de 40 anos, foi levado ao Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, com ferimentos moderados.

De acordo com a PM, uma equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) realizava uma ação de patrulhamento na região quando foi atingida pela motocicleta. Os policiais não se feriram.

O caso foi encaminhado à 59ª DP (Duque de Caxias).