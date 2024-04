Trem descarrilou na altura da estação Pavuna e passageiros deixaram composição - Reprodução

Publicado 30/04/2024 09:22 | Atualizado 30/04/2024 09:57

Rio - Um trem descarrilou, na manhã desta terça-feira (30), nas proximidades da estação Pavuna/São João de Meriti. Por conta do problema, o intervalo médio entre as viagens do ramal Belford Roxo chegou a 80 minutos.



Por conta do incidente, os passageiros do ramal precisam fazer troca de composição na estação Mercadão de Madureira, na Zona Norte, para seguir viagem até os terminais.

O trem descarrilou por volta das 8h, quando seguia para a Central do Brasil. Até o momento, não há informações sobre feridos.



Nas redes sociais, vídeos mostram passageiros descendo da composição e seguindo pelos trilhos para a estação Pavuna.